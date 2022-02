Stiri pe aceeasi tema

- Denise Rifai are grija sa arate tot timpul bine, iar ținutele ei sunt demne de invidiat. Cum a fost surprinsa prezentatoarea TV de paparazzii Spynews.ro pe strazile din Capitala și ce a facut vedeta doar pentru a ajunge cat mai repede la destinație.

- Este unul dintre cele mai controversate personaje din lumea showbiz-ului romanesc și, deși iși petrece majoritatea timpului in propriul cabinet, iata ca Renert Gad a fost ”prins” chiar in fața blocului de catre paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Iata cu ce femeie…

- Cand vine vorba de copii, Ioana Marcu e cea mai grijulie mama. Iubita lui Ciprian Marica și-a scos baieții in mall, iar tanara nu i-a scapat deloc din ochi pe cei mici. Paparazzii Spynews.ro nu au scapat-o nici ei din ochi pe partenera fostului fotbalist.

- Cristina Ciobanașu, fosta iubita a lui Vlad Gherman, a facut o ironie subtila la adresa Oanei Moșneagu, actuala iubita a actorului. Actrița din serialul „Adela” nu s-a putut abține prin a-i da replica colegei sale de filmari. Vestea ca Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit a luat pe toata…

- Fiul de suflet a lui Ion Iliescu, Mihai Bujor Sion, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de o blondina cu mulți ani mai tanara decat el. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele diplomatului și l-au surprins pe acesta intr-o ipostaza rara alaturi de iubita sa, chiar atunci cand au mers sa…

- Un barbat, de 43 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, a fost depistat ieri in flagrant in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C – Zona Turistica Montana Ranca, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest, a…

- Claudia Pavel, alias "Cream", este o mama foarte asumata și se descurca foarte bine cu acest rol, insa nu putem spune același lucru și cand vine vorba de mașini. Cantareața a dat-o in bara de nenumarate ori intr-o benzinarie din București, iar paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro,…

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…