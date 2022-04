Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a discutat luni, intr-o vizita la Timisoara, cu primarul Dominic Fritz, despre nevoia unei implicari guvernamentale sporite pentru rezolvarea problemelor cu apa calda si incalzirea din cele doua orase. Au mai fost abordate si subiecte despre proiectele cu…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat pe pagina sa de Facebook, luni, ca l-a primit in vizita pe primarul Capitalei, Nicusor Dan. “Am primit in aceasta dimineata vizita colegului meu din Bucuresti, Nicusor Dan, primarul general al Capitalei. Timisoara si Bucuresti trebuie sa isi…

Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la mansarda unui bloc din cartierul Complexul Studentesc, din Timisoara.

- Șeful Elcen, raspuns pentru primarul Fritz: “Noi ne-am facut temele inca din vara”. Elcen iese din insolvența, dar “strange” din nou datorii ale Termoenergetica “ELCEN a inceput negocierile cu Romgaz inca din luna iulie 2021 in vederea stabilirii prețului de furnizare a gazelor pentru anul gazier 1…

Fostul primar al Timișoara, Dominic Fritz, spune despre edili USR ai Timișoarei și Sectorului 1, Dominic Fritz respectiv Clotilde Armand, „au adus infernul".

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a solicitat inca 130 de milioane de lei de la Guvern pentru a acoperi costurile termoficarii in Timisoara. ”Pentru ca in Bucuresti exista un contract preferential cu o companie de stat, timisorenii subventioneaza pretul din Bucuresti, in timp ce ei stau in frig. E…

- Sunt promisiuni pentru un nou spital municipal la Timișoara. Primaria anunța ca a primit vizita unei delegații din partea Bancii Mondiale, „instituție care va incheiat un parteneriat cu municipalitatea pentru construirea noului spital municipal”. Conform planurilor, noua unitate medical ar urma sa apara…

- “Astazi am platit rata lunara de 1,7 milioane de lei pe care Primaria o are datorie catre E.ON, pentru gazul consumat in 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plata» trebuie achitata in fiecare luna. Scadenta de plata e ultima zi a lunii. Neplata ei inseamna blocarea conturilor…