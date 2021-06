Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Iman, un tanar de 28 de ani din Suceava, isi teroriza fostele iubite, urmand acelasi tipar: le ameninta, intra in casele lor, le fura telefonul si le agresa. „Iti dau foc, sa arzi de vie”, „sa vezi ce gloante iti bag in cap”, „jur ca te omor, iți jur”, i-a transmis Iman primei sale victime.…

- Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o moțiune simpla impotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Moțiunea este legata de nemulțumirea reprezentanților PSD cu privire la faptul ca PNRR nu a fost dezbatut și cu celelalte formațiuni politice din Parlament, dar și de…

- 9 permise de conducere si 7 taloane au fost ridicate, sambata noapte, de politistii rutieri prahoveni, in urma unei actiuni derulate in tandem cu RAR Prahova. Pentru a doua noapte consecutiv, politistii au depistat in trafic 36 de soferi cu probleme, multi dintre ei facand parte din grupurile care perturba…

- Prima persoana din lume vaccinata impotriva covid-19, cu vaccinul Pfizer-BioNTech, la 8 decembrie, William Shakespeare, a murit, la varsta de 81 de ani, la Spitalul Universitar Coventry and Warwickshire. Imaginea sa a facut, in decembrie, inconjurul lumii, spre placerea pensionarului si a…

- Un tigru a fost vazut vazut duminica seara plimbandu-se liber pe strazile din orașul american Houston, iar un barbat parea ca indreapta o arma catre animal, informeaza Hotnews, care citeaza The New York Post. Felina, care purta o zgarda, a fost filmata in zona rezidențiala de pe Ivy Wall Drive, in jurul…

- ”Ministrul Barna Tanczos a depus in Parlament, in calitate de senator, un proiect de lege care prevede includerea personalului silvic, alaturi de politisti si jandarmi, in categoria de personal pentru care ultrajul se sanctioneaza cu pedepse sporite”, ppotrivit unui comunicat. Odata adoptata modificarea…

- Membru nou in Consiliul Județean. Este vorba despre Valentin Barbu, din partea PNL, cel care a ocupat locul lasat vacant de Marieta Boloș care a fost numita subprefect al județului Buzau. Acesta a depus juramantul de credința in fața miniparlamentului județean. ”Astazi am depus juramantul și mi-am inceput…

- Un polițist in rezerva, in varsta de 30 de ani, fost angajat al IPJ Cluj, a fost gasit fara suflare la Gherla. Barbatul era prabușit la baza blocului in care locuia. In 2018, tanarul a fost trecut in rezerva pentru ca ar fi avut probleme cu consumul de substanțe interzise. Acum, foștii colegi ai agentului…