- U Cluj s-a prezentat lamentabil in Banie, dovada fiind faptul ca au pierdut cu 5-0 in fata lui FCU . La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a admis ca este cel mai dureros esec pe care l-a inregistrat ca antrenor. „De nerecunoscut! Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari…

- Adrian Mititelu junior, fiul lui patronului de la FCU Craiova, a sarit la bataie cu un barbat la ieșirea din stadion, dupa remiza cu UTA, scor 1-1. Oltenilor nu le-a fost ușor sa digere rezultatul din partida de astazi cu UTA. FCU i-a condus pe aradeni, dar a fost egalata spre final. +1 FOTO Dupa meci,…

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Nicolo Napoli (60 de ani), a declarat pentru Gazeta Sporturilor ca evoluția echipei sale din primul joc din 2023, amicalul cu CS Mioveni (1-1), disputat sambata, ii da speranțe intr-un rezultat favorabil in meciul de campionat cu UTA, programat duminica, 22 ianuarie,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova se pregatesc de un meci extrem de important din Divizia A1. Sambata, de la ora 20.00, in Polivalenta din Banie va poposi Universitatea Cluj, ultima clasata din campionat, iar oltencele nu au voie sa mai faca pasi gresiti. Pentru indeplinirea obiectivului, si anume clasarea…