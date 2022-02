Ioan Onisei, directorul general interimar al TNB, a murit Ioan Onisei, directorul general interimar al Teatrului National Bucuresti, a murit la varsta de 68 de ani, a anuntat ministrul Culturii, Lucian Romascanu. „Acum am primit o veste trista, una din prea multele care au venit din lumea culturii in ultima vreme… Ioan Onisei, directorul general interimar al Teatrului National, a plecat dintre noi. Jurist de profesie a fost un mare sustinator al culturii in diversele pozitii pe care, cu onoare, le-a ocupat: deputat, vicepresedintele CNA, director general adjunct al TNB de peste 7 ani. A participat, cu discretie si profesionalism, la succesele TNB, fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

