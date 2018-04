Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puține momente s-a incheiat numaratoare voturilor de la alegerile care s-au desfașurat astazi, la „Casa fotbalului”, pentru funcția de președinte al FRF. Deși era creditat cu prima șansa, fostul internațional Ionuț Lupescu a fost devansat de actualul șef al Federației Romane de Fotbal,…

- Razvan Burleanu este vechiul și noul președinte al Federației Romane de Fotbal, in urma alegerilor de astazi, iar Ionuț Lupescu este marele invins al scrutinului pentru cea mai inalta funcție a fotbalului romanesc, contracandidatul sau caștigand din primul tur. Membrii afiliați au votat pentru continuitate…

- Astazi, de la ora 11.00, pleaca la drum alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal. Meciul se disputa intre actualul boss, Razvan Burleanu, și reprezentantul unei parți a ”Generației de Aur”, Ionuț Lupescu. Cel de-al treilea candidat este Marcel Pușcaș. A1.ro va va ține la curent, pe tot…

- Ziua de 18 aprilie poate deveni momentul zero al inceperii revigorarii fotbalului romanesc. Este ziua alegerii președintelui Federației Romane de Fotbal. O zi asemanatoare a fost și in urma cu patru ani. Atunci, delegații nu prea au avut ce alege, dupa ce marele fotbalist Gica Popescu a fost scos brutal…

- Pe 18 aprilie vor avea loc alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal. Ionuț Lupescu este favorit in a caștiga aceasta competiție in trei, impotriva actualulului președinte, Razvan Burleanu și fostul jucator al Stelei din anii 1980, Marcel Pușcaș. Ionuț Lupescu este convins ca va caștiga…

- La scurt timp dupa vizita facuta in premiera in municipiul Zalau de Ionut Lupescu si Florin Raducioiu, in orasul de la poalele Mesesului si-a facut aparitia si actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Scopul vizitei acestuia il reprzinta alegerile FRF, programate in data…

- Ionuț Lupescu, fostul component al „Generației de Aur”, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la președinția Federației Romane de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, s-a aflat astazi in campanie electorala in județul Alba, insoțit de Cristi Chivu. Dupa ce a fost la Sebeș, Ionuț Lupescu…

- Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se vor duela pe 18 aprilie pentru postul de președinte al Federației Romane de Fotbal. Ionut Lupescu si-a depus OFICIAL candidatura pentru sefia FRF. Ce spune despre acuzatiile aduse de Razvan Burleanu Domnule presedinte al FRF, Asa cum am promis,…