Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in Parlamentul in care a evidențiat importanța investițiilor in infrastructura sportiva din Romania. „Mulți dintre noi, care ne-am bucurat ani la rand de succesele mondiale ale generațiilor de aur din sportul romanesc, traim astazi…

- Ministrul dezvoltarii, Adrian Veștea, a declarat, astazi, ca Suceava este unul dintre județele care sta foarte bine la numarul de proiecte aprobate și finalizate. Prezent la Suceava alaturi de șeful administrației județene Gheorghe Flutur pentru a semna 20 de contracte noi de finanțare prin Programul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, Ioan Balan vrea sa afle de la ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ce fonduri a solicitat Comisiei Europene pentru refacerea drumurilor stricate de traficul spre și dinspre Ucraina. Ioan Balan i-a transmis o intrebare ministrului Grindeanu in care precizeaza…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca administrația publica locala din Romania are nevoie de o finanțare adecvata. Ioan Balan a susținut o declarație politica in care a precizat ca modernizarea Romaniei inseamna realizarea unor lucrari mari de infrastructura, inseamna autostrazi, drumuri…

- Eurodeputatul social democrat Victor Negrescu a declarat la Universitatea Europeana de Vara PES activists Romania care se desfasoara la Neptun, ca alegerile electorale care vor avea loc anul viitor vor fi influentate de cat de responsabili sunt oamenii politici.Potrivit lui Negrescu, trebuie demontate…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi discuții la cinci ministere și companii din București pentru a rezolva problemele comunitații și pentru a discuta despre proiecte de dezvoltare. ”Am avut discuții la București la mai multe ministere si structuri guvernamentale. Am purtat discuții…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar utilizata de Institutul Regional de Oncologie din Iași pentru efectuarea de mamografii digitale gratuite va reveni in județul Suceava incepind cu sfirșitul acestei luni. Pe 28 august, Unitatea Mobila va fi la Dolheștii Mari, pe 29 august la Malini, pe 30…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca la inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat, un proiect de lege revoluționar pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor, Legea privind ordinul de protecție. Ioan Balan a spus ca acest…