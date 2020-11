Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, conducerea IPJ Suceava a organizat o intalnire de lucru cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților in vederea intensificarii demersurilor comune pentru responsabilizarea cetațenilor in contextul epdemiologic actual. Poliția Suceava a transmis ca reprezentanții…

- Astazi la Primaria municipiului Suceava a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local rezultat dupa alegerile din septembrie dar și depunerea juramantului de catre primarul Ion Lungu pentru cel de-al cincilea mandat. Evenimentul s-a bucurat de prezența premierului Ludovic Orban langa care…

- PNL Suceava și-a inregistrat, astazi, listele de candidaturi la alegerile generale din 6 decembrie. Lista pentru Camera Deputaților este deschisa de Ioan Balan, urmat de Angelica Fador, Bogdan Gheorghiu și Dumitru Mihalescul. Toți sint deputați in exercițiu. Pe locul cinci este actualul vicepreședinte…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis astazi un mesaj catre cetațeni prin care ii roaga sa fie solidari in acest razboi cu coronavirusul, sa respecte cu sfințenie regulile pentru a putea caștiga din nou batalia așa cum au caștigat-o și in primavara. Totodata, el a cerut polițiștilor locali,…

- Pro Romania și USR-Plus sunt primele partide din Romania care au inceput campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Asta deși, mai nou, nu este exclusa amanarea scrutinului pentru primavara anului viitor. Cele doua partide au impanzit orașul cu panouri outdoor, pentru ca nu exista…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Astazi a fost inaugurata prima varianta in lungime de 800 de metri care cuprinde și Podul Unirii peste raul Suceava din ruta alternativa Suceava-Botoșani in prezența primarului Sucevei, Ion Lungu, a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a deputatului Ioan Balan și a viceprimarului Lucian…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține ca transferul Parcului Șipote și al paduricii Zamca, de la Romsilva in proprietatea municipiului, pentru amenajarea de zone de agrement, reprezinta o mare victorie, dar ca pana la urma este un act de normalitate. Hotararea a fost luata ieri de Guvern. Primarul a…