- Investitorii romani au facut in ultimii 5 ani achiziții de proprietați imobiliare cu o valoare de 1,1 miliarde de euro, reprezentand 28% din volumul tranzacționat in acest interval, devenind cei mai activi cumparatori de active generatoare de venituri din Romania, arata datele companiei de consultanța…

- Inflația ridicata și creșterea dobanzilor a accentuat gradul de precauție al bancilor in finanțarea sectorului imobiliar, dar cu toate acestea piața proprietaților comerciale din Romania ramane stabila, cu ajustari limitate ale ratelor de capitalizare. In contextul in care in piețele din regiune creșterea…

- Romania joaca acasa cu Belarus, de la 21:45, in al doilea meci din preliminariile EURO 2024, live pe GSP.ro și televizat de Prima TV. In grupa Romaniei se mai joaca azi: Kosovo - Andorra (21:45) și Elveția - Israel (21:45)Urmatoarele jocuri: 16 iunie: Kosovo - Romania (21:45), Belarus - Israel (21:45),…

- Comunicat: TRANSAVIA, cel mai mare producator de carne de pui din Romania, iși propune investiții record și achiziții din piața Dupa cel mai bun an din istoria companiei, TRANSAVIA, cel mai mare producator de carne de pui din Romania, previzioneaza intarirea poziției la nivel național și internațional…

- Piața industriala și de logistica a inregistrat un nou an record atat in ​​ceea ce privește cererea, cat și oferta, activitatea de dezvoltare concentrandu-se in special in București-Ilfov și in regiunea de Vest, insa in ultimii ani a fost remarcata o diversificare a zonelor care au beneficiat de investiții…

- O noua companie iși anunța prezența pe piața din Romania, „Poultry Investment SA", rezultat al parteneriatului dintre compania romaneasca producatoare de carne de pasare Oprea Avi Com și grupul de companii Hodler Capital, cu sediul in Ungaria. Prin noua structura, grupul țintește o cifra deafaceri de…

