Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dumitrel, despre bugetul Consiliului Județean pentru anul 2022: „Un buget care rezolva, in continuare, problema dezvoltarii județului Alba” Ion Dumitrel, despre bugetul Consiliului Județean pentru anul 2022: „Un buget care rezolva, in continuare, problema dezvoltarii județului Alba” Ion Dumitrel,…

- Minunea de la Rachiș, satul de la limita județelor Alba și Cluj: Un proiect frumos, dar costisitor, unde bate clopotul de la Muntele Athos Minunea de la Rachiș, satul de la limita județelor Alba și Cluj: Un proiect frumos, dar costisitor, unde bate clopotul de la Muntele Athos Minunea de la Rachiș este…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan considera ce modernizarea DN 14B, intre Teiuș și Blaj, este cea mai importanta lucrare de infrastructura rutiera care se va executa in acest an pe raza județului Alba. „Modernizarea si reabilitarea DN 14B + poduri peste CF Teius și peste CF…

- Tratarea pacienților care sufera de alte afecțiuni in afara de COVID Foto: Arhiva RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI Persoanele cu simptome de COVID-19 sau cu un test pozitiv se pot adresa centrelor de evaluare ambulatorie fara trimitere de la medicul de familie,…

- LIVE-VIDEO Crosul Unirii 2021: Copii, tineri și adulți alearga in cinstea Zilei Naționale, la Alba Iulia La Alba Iulia are loc sambata, 27 noiembrie, cea de-a 52-a ediție a Crosului Unirii. Evenimentul se desfașoara de la ora 11:00, in șanțurile Cetații Alba Carolina – pe Latura de Sud. La start sunt…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- Negocierile intre PNL, PSD și UDMR pe programul de guvernare in vederea formarii unei noi majoritați continua joi, cu domeniile Munca, Sanatate, Educatie, Cultura si Mediu de afaceri. Miercuri, au fost discuții in domeniul economic și justiție.

- In ședința extraordinara de ieri a CJ Alba, cu votul consilierilor județeni ai PNL, la propunerea președintelui Ion Dumitrel, Compartimentul intreținere drumuri județene a devenit Serviciul public județean pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile județene. Angajații compartimentului vor…