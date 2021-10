Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al justiției, Stelian Ion, i-a transmis un mesaj șefului statului, dupa desemnarea lui Nicolae Ciuca premier. „Domnule Iohannis, haideți sa dam carțile pe fața! Va puteți afișa acum fara sa va mai ascundeți chipul uselist, masca a cazut demult!”, a scris Ion pe Facebook. Fostul ministru…

- Investiții la Ocna Mureș prin programul ”Anghel Saligny”: Primaria anunța modernizari de strazi și rețea de canalizare Reprezentații Primariei Ocna Mureș au anunțat ca au depus spre finanțare, prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, doua proiecte care vizeaza imbunatațirea infrastructurii…

- Primarul Gabriel Pleșa promite asfaltarea unui cartier din Alba Iulia. Deocamdata nu are bani, iar procedurile pot dura ani Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a anunțat intr-o postare pe contul sau de Facebook ca Primaria Alba Iulia va depune o cerere de finanțare pe Programul Național de Investiții…

- Primaria Alba Iulia a lansat marti in consultare publica proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea centurii ocolitoare pe latura de nord a municipiului.

- FOTO| Aproape 10 km de rețea de curent electric, construite in cartierul Orizont din Micești. Investiția de peste un milion de lei, recepționata de primarie Primarul Gabriel Pleșa a anunțat, in cadrul unui mesaj postat in mediul online, derularea lucrarilor de extindere a rețelei electrice din cartierul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat vineri, la Targu Jiu, ca, din punctul de vedere al ministerului si al UDMR, programul national de investitii "Anghel Saligny" este absolut necesar, in acest sens existand semnale ca toate structurile administratiei…

- Programul „Anghel Saligny” nu este un PNDL 3, iar banii nu vor fi acordați pe criterii politice, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Discutam de trei domenii esențiale de infrastructura locala, nu discutam de chestii minore aici, discutam de accesul la apa, discutam de accesul la sistem de canalizare…

- „Astazi, am avut in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului national de investitii «Anghel Saligny», un program de investitii pentru autoritatile locale prin care vom putea sa implementam asfaltare de drumuri, canalizare si apa, program care va avea un buget de…