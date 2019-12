Investiție URIAȘĂ în Prahova: Procter & Gamble construiește a doua fabrică din Europa, ca mărime Procter & Gamble Romania (P&G) va construi o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid, incepand cu 2021. Noua fabrica va avea 120 de locuri de munca si va fi a doua ca marime dupa cea care exista la acest moment in Franta, anunța MEDIAFAX. Citește și: Victorie pe plan european pentru Laura Codruța Kovesi . "Anul acesta P&G a facut un alt pas semnificativ pe piata din Romania. Recent, am anuntat o investitie importanta – dezvoltarea unei noi fabrici la Urlati, in care P&G va produce capsule de detergent lichid (PODS), una dintre cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procter & Gamble Romania (P&G) va construi o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid, incepand cu 2021. Noua fabrica va avea 120 de locuri de munca si va fi a doua ca marime dupa cea care exista la acest moment in Franta."Anul acesta P&G a facut un…

- Comenzile industriale germane au scazut, in octombrie, in mod neașteptat, pe masura ce cererea interna și din afara zonei euro s-a depreciat, ceea ce sugereaza o continuare a slabirii producției in cea mai mare economie din Europa in ultimul trimestru al anului, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Comenzile…

- Procter Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati, in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. ...

- Procter & Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter & Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. "Anul acesta,…

- Grupul ROCKWOOL, lider mondial in productia de vata minerala bazaltica, a deschis prima sa fabrica din Romania, o investiție in valoare de 50 milioane euro. Aceasta are o capacitate de aproximativ 45.000 de tone pe an, fiind cea mai mare unitate de profil din țara noastra. Fabrica este amplasata pe…

- Proiectul noului tanc de lupta se numește MGCS (Main Ground Combat System) și urmeaza sa fie dezvoltat de Franța, impreuna cu Germania. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE DESPRE TANCUL VIITORULUI, PROIECTUL PRIN CARE FRANȚA ȘI GERMANIA DORESC SA FACA DIN ARMATA EUROPEANA O ADEVARATA FORȚA

- "Este o zi importanta pentru Romania, este continuarea acelei schimbari de care avem atat de multa nevoie. In momentul de fata, doamna Dancila este, probabil, singurul roman care mai este impotriva candidaturii lui doamnei Kovesi la functia de procuror european. I -am transmis personal doamnei…

- Gigantul american Procter&Gamble a obtinut un ajutor de stat in valoare de 29,05 milioane de lei, suma care va finanta constructia noii fabrici din Urlati, judetul Prahova, unde vor fi produsi detergenti pentru spalat rufe de tip capsula.