- Școala gimnaziala Țibeni din comuna Satu Mare și-a schimbat infațișarea. In bine. Unitatea de invațamant a fost supusa unui amplu proiect de reabilitare, modernizare și dotare finanțat prin PDNL inaugurarea lucrarilor avand loc la inceputul acestei luni in prezența primarului Adrian Toader Lavric, a…

- Certificat de urbanism pentru viitoarea statie de metrou din Jilava FOTO: metrorex.ro Consiliul Judetean Ilfov a eliberat certificatul de urbanism pentru viitoarea statie de metrou din comuna Jilava, care face parte din proiectul Metrorex de extindere a magistralei M4 Gara de Nord-Gara Progresul.…

- Societatea de Drumuri si Poduri, aflata in subordinea Consiliului Judetean (CJ) Covasna, va avea o noua statie de producere a asfaltului, care va fi pusa in functiune, cel mai probabil, pana la finele acestei luni. Managerul judetului Covasna, Kovacs Odon a declarat, luni, ca investitia se cifreaza…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in comuna Pojorata a trecut astazi de 10 cazuri la mia de locuitori. Pojorata este localitatea suceveana cu cea mai mare rata de infectare, de 10,04 la mie. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 2…

- Deputata PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, este indignata de raspunsul primit de la Ministerul Transporturilor privind reabilitarea podului peste raul Suceava de la Milișauți, raspuns care arata ca traficul ramane restricționat inca trei ani cel puțin. Adomnicai crede ca președintele Consiliului…

- Primaria Moara va depune in aceasta toamna un proiect pentru modernizarea a 15 kilometri de drumuri agricole. Primarul din Moara, Eduard Dziminschi, a declarat ca in momentul de fața se lucreaza la studiul de fezabilitate și la masuratorile in teren. Eduard Dziminschi a aratat ca vor fi modernizate…

- E-Distributie Muntenia, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a finalizat lucrarile de extindere cu aproape doi kilometri a retelei electrice in localitatea Jilava din judetul Ilfov, o investitie ce se ridica la peste 1,7 milioane de lei, a anuntat joi compania. "In urma…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti un pachet de investitii in infrastructura in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, care este o prioritate a presedintelui Joe Biden, o victorie bipartizana care ar putea asigura cele mai mari investitii din ultimele decenii in drumuri, aeroporturi si cai navigabile,…