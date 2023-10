Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii din Abu Dhabi si Turcia vor sa construiasca o cale ferata peste Stramtoarea Bosfor, in cadrul unui coridor comercial care ar lega Europa de Orientul Mijlociu si Asia, scrie Bloomberg, citand surse apropiate discuțiilor. Calea ferata ar urma sa treaca peste podul Yavuz Sultan…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…

- Gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding Ltd a anuntat ca intentioneaza sa investeasca doua miliarde de dolari in Turcia, la finalul unei reuniuni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite Bloomberg.Presedintele Alibaba, Michael Evans, a facut acest anunt dupa o reuniune…

- Cei mai importanti factori de decizie politica risca sa arunce Europa in recesiune, intr-una din ceea poate fi catalogata drept cea mai mare lovitura data economiei regiunii pe fondul deciziilor unor institutii cheie precum BCE, conform Mediafax.Combinatia dintre ratele dobanzilor mai mari si o noua…

- Turcia a majorat duminica cu aproape 200% taxele pe combustibili, pentru a finanta majorarea bugetului cu 1.120 miliarde de lire (42,2 miliarde de dolari), dupa ce cutremurele din februarie si alegerile prezidentiale din mai au dus la cresterea cheltuielilor, transmit Bloomberg si Reuters. Masura va…

- Proprietarul clubului de fotbal englez Newcastle United, fondul suveran PIF din Arabia Saudita, analizeaza posibilitatea achizitionarii unui alt important club de fotbal din Europa, in contextul in care regatul petrolier din Orientul Mijlociu se pregateste sa cheltuie sume mari in domeniul sportului,…