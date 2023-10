Investitie imobiliara la Ovidiu. Doua firme din Suceava si Bucuresti vor ridica un complex de servicii

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta, concesioneaza un teren in suprafata de 191.092 mp, apartinand domeniului privat al orasului Cernavoda. Terenul este situat in Prelungirea Independentei FN, in suprafata de 191.092 mp, identificat cu numar cadastral si carte funciara 101145. Pana pe data…

- Marți, procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii BCCO au efectuat 121 de percheziții domiciliare pe raza județelor Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila, Galați, Vrancea, Argeș, Buzau, Botoșani, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și in…

- ANAF continua executarea Elenei Udrea. Agenția a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, care ii aparține fostului ministru, potrivit Profit.ro. Terenul este cel mai scump activ de pana acum.

- Autoritațile au anunțat zilele trecute ca nu mai puțin de 9.256 cetațeni ucraineni s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala și de mediere a muncii.…

- A primit autorizație de construire in septembrie 2022, dar aceasta ar putea fi declarata ilegala, susține Dobrogea Live. Documentul nu include și avizul Ministerului Culturii. Este vorba despre Felix Stroe, șeful PSD Constanța, care ridica cinci vile pe malul Lacului Siutghiol. Vorbim de o arie naturala…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Se circula in coloana, sambata, la ora 10.30, pe DN 1, in zona stațiunilor de pe Valea Prahovei, și sunt valori crescute de trafic pe drumurile naționale 7 și 39 și pe autostrazile A2 și A4, a anunțat Centrul InfotraficPe DN 1 Ploiești - Brașov, traficul este aglomerat in zona stațiunilor Comarnic,…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,47% in primele sase luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.401 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…