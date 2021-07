Investiție de șase milioane de euro, bani europeni, pentru digitalizarea completă a Spitalului Județean din Timișoara Se fac investiții importante pentru pacienți la Spitalul Județean din oraș. Potrivit managerului Raul Patrașcu, unitatea sanitara deruleaza acum un proiect cu fonduri europene in valoare de zece milioane de euro caștigat anul trecut prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Patrașcu spune ca au fost dotate secțiile cu aparatura de ultima generație, in special de Terapie […] Articolul Investiție de șase milioane de euro, bani europeni, pentru digitalizarea completa a Spitalului Județean din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se fac investiții importante pentru pacienți la Spitalul Județean din oraș. Potrivit managerului Raul Patrașcu, unitatea sanitara deruleaza acum un proiect cu fonduri europene in valoare de zece milioane de euro caștigat anul trecut prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Patrașcu spune ca au…

- Zeci de persoane se prezinta zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Timișoara. Pentru a face fața numarului tot mai mare de pacienți, unitatea va fi extinsa, iar lucrarile au inceput. „S-a deschis șantierul pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe. Ea se va extinde…

- Zeci de persoane se prezinta zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Timișoara. Pentru a face fața numarului tot mai mare de pacienți, unitatea va fi extinsa, iar lucrarile au inceput. „S-a deschis șantierul pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe. Ea se va extinde…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș predat, luni, amplasamentul și au dat ordinul de incepere a organizarii de șantier pentru viitoarea maternitate a Spitalului Județean din Timișoara. Noua cladire amplasata pe terenul aflat intre Spitalul Județean și Casa Austria va avea o suprafața utila de…

- In data de 7 iulie, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Executie retele de apa si canalizare Sanandrei, Carani” cu Asocierea Romtim Instal S.R.L. – AEG Tehnology S.R.L. – Backup Technology S.R.L. Acest contract face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata…

- Managerul celei mai mari unitați sanitare din vestul țarii anunța ca a primit zilele acestea acordul de principiu din partea președintelui Consiliului Județean Timiș pentru finanțarea unui proiect in premiera in Romania, dedicat siguranței și confortului pacienților Spitalului Județean și ai celorlalte…

- Noua cladire a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu ar putea costa peste 75 de milioane de euro. In acest moment, este in derulare realizarea unui studiu de oportunitate care va stabili care este formula potrivita privind modernizarea unitații medicale de la Targu Jiu. Se are in vedere inclusiv…

- Banii au fost obținuți, impreuna cu CJ Harghita in urma caștigarii finanțarii pentru proiectul "Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacitații de reacție la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului COVID-19". Potrivit…