- Doua drumuri locale din comuna Bucium vor fi modernizate: Investiție de peste 4 milioane de lei Doua drumuri locale din Valea Poienii si Valcea vor fi modernizate printr-o investiție de peste 4 milioane de lei. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu de catre APM Alba. Obiectivul…

- Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Obiectivul de investiției „Modernizare drum comunal Valea Abruzel-Bisericani de la km 2,6.” consta in modernizarea sectorului de drum comunal DC149 intre km…

- Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat: Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Obiectivul de investiției „Modernizare…

- Drumul comunal DC 145, din comuna Bistra, va fi modernizat, printr-o investiție de peste 8 milioane de lei. Primaria a solicitat APM Alba emiterea acordului de mediu. Strazile/drumurile care se doresc a fi modernizate se afla in intravilanul și extravilanul comunei Bistra, fiind drumuri de munte cu…

- Pod rutier de acees la proprietați și drumuri laterale, construit intr-o comuna din Alba. Investiție de peste 10 milioane de lei Primaria comunei Saliștea a solicitat emiterea acordului de mediu pentru realizarea unor poduri mici de acces pe Valea Drejman (Freman) și Valea Archiș, din Comuna Saliștea.…

- O strada și un drum vicinal din Horea vor fi modernizate printr-o investiție de peste 9 milioane de lei. Primaria comunei a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Prin obiectivul de investiții se urmarește modernizarea a doua sectoare de drumuri de interes local, dupa cum urmeaza:…

- Primaria comunei Lupșa a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice doua licitații pentru lucrari de construcții de drumuri, pentru proiectele „Lucrari modernizare strazi in comuna Lupșa, județul Alba”, in valoare de 7.929.330,10 de lei, fara TVA și „Lucrari de modernizare strazi in satele…

