- Proiectul bazei sportive a intrat in linie dreapta catre proiectare și execuție – ieri, 16.01.2023, in prezența primarului Valentin Vieru, a avut loc predarea amplasamentului viitoarei baze sportive a municipiului Moinești. In urmatoarele doua luni se va intocmi proiectarea lucrarii, iar pana la sfarșitul…

- Alba Iulia va avea sala POLIVALENTA. Primarul Gabriel Pleșa anunța ca au inceput demersurile pentru realizarea documentației Alba Iulia va avea sala POLIVALENTA. Primarul Gabriel Pleșa anunța ca au inceput demersurile pentru realizarea documentației Sala polivalenta a municipiului Alba Iulia urmeaza…

- Proiectul de reabilitare a zonei Pasajului Revoluției din Bacau, care va deveni pietonal, a ajuns pe masa consilierilor locali din Bacau. Acesta va costa municipalitatea aproape 3 milioane de lei și prevede mai multe amenajari, de la zone de socializare la terase și cafenele. Proiectul a fost intocmit…

- Comuna Predești a reușit sa obțina luna trecuta șase milioane de euro pentru rețeaua de canalizare, fiind printre pionierii județului in privința semnarii contractelor de finanțare prin programul „Anghel Saligny“. „Am reușit sa obținem suma necesara pentru canalizarea din comuna și statia de epurare,…

- Moment mult așteptat in orașul Pucioasa! Proiectul de reabilitare, modernizare și extinderea a Pieței Cartaxo a fost finalizat. In cadrul unui proiect in valoare de peste 6.000.000 de lei, finanțat prin Compania Naționala de Investiții, Piața Cartaxo a fost transformata in totalitate, dar și extinsa…

- Autoritațile se lauda de ani buni ca reabiliteaza Casa de Cultura din Alexandria, care arata ca dupa bombardament de cateva luni. Spunem autoritațile, fiindca Primaria Alexandria, adica primarul Victor Dragușin, iși aroga meritele la finalizarea unui proiect, dar arunca vina pe CNI atunci cand șantierele…

- Compania Naționala de Investiții a demarat, in data de 16 noiembrie 2022, o licitație estimata la valoarea de 8.410.302 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea serviciilor de proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- S-a finalizat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni, al treilea proiect din cadrul Programului “Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilitați”, prin care s-au dat in funcțiune 4 locuințe protejate, dotate la standarde europene, cu o capacitate de 6…