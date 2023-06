Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de pesta porcina africana a fost depistat la o ferma din Satu Mare. Peste 10.000 de porci vor fi uciși pentru a evita raspandirea focarului. Focar de pesta porcina la o ferma de porci din Satu Mare. La scurt timp dupa apariția acestui focar, prefectul Radu Roca care este și presedinte al Centrului…

- Grup Serban Holding a cumparat o noua ferma, in judetul Bacau, cu o suprafata de aproximativ 343.400 mp, pentru care a platit 4 milioane de lei, potrivit zf.ro. In urma acestei achizitii, Grupul ajunge sa exploateze circa 12.500 de hectare de teren arabil cu accent pe cultura mare in sistem de agricultura…

- Cu o cifra de afaceri de aproape 15 milioane de euro și un numar de 420.000 de joburi postate in platforma, 2022 a fost cel mai bun an din istorie pentru eJobs Romania. Rezultatele marcheaza o creștere de aproximativ 50% fața de 2021, anul care a marcat revenirea pe piața muncii, in termeni de joburi…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…

- Sumele incasate anul trecut și in primele doua luni ale acestui an de catre locuitori din județul Suceava, firme și ONG-uri, pentru cazarea și masa refugiaților din Ucraina depașește 10 milioane de euro, mai exact 49.522.479 de lei. Datele centralizate la nivel județean arata ca anul trecut pentru ...

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-28.II.2023, au totalizat 5.157.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 3.032.100 tep, in crestere cu 85.300 tep (+2,9%) fata de perioada 1.I-28.II.2022,…

- Un urs care a ajuns la o ferma din localitatea Cadaciu Mare, judetul Harghita, a omorat 42 de oi, informeaza Agerpres. Localnicii au fost avertizati de prezenta ursului printr-un mesaj RO-Alert. Atacul ursului a avut loc vineri seara in spatele unei cladiri a fermei, „la 50 de metri de zona locuita”,…

- Ilegalitați pe linie la toate primariile din județul Cluj, dar și la Consiliul Județean. Curtea de Conturi spune ca valoarea abaterilor de la legalitate la primariile din județ se ridica la peste 31 de milioane de euro, fiind vorba de eternele prejudicii in dauna banului public: plați ilegale și decontari…