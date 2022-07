Stiri pe aceeasi tema

- Din 4 iulie, de luni pana vineri, DIVA va difuza seriale cu investigatori geniali, dedicați și cu pronunție graseiata! Maratonul incepe cu sezonul 3 din Capitanul Marleau, de la ora 19:00. In acest sezon, extravaganta Marleau (Corinne Masiero) desfașoara investigații criminalistice in cadre deosebite…

- In cadrul ANRE a fost constituit un grup de lucru, in vederea desfasurarii activitatii de colectare, verificare date, intocmire fise de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, conform OUG nr. 118/2021 cu modificarile…

- Patru persoane au murit in ultimele doua zile in conditii stranii, in judetul Valcea. Una a suferit un soc anafilactic, alta si-a pus streangul de gat in curtea casei, iar cea de-a treia s-a aruncat intr-o fantana adanca de 11 metri. A patra victima a murit intr-un accident rutier

- Dupa doi ani de intrerupere, un grup de studenți voluntari ai Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava a reluat acțiunile de igienizare a Parcului Național Calimani (PNC), organizate in parteneriat cu administrația spațiului protejat in baza unui acord de colaborare semnat in anul ...

- Kremlinul a afirmat luni ca presupusele tentative ale Biroului Federal de Investigatii (FBI) si ale Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite de a recruta agenti din randul personalului ambasadei Rusiei la Washington sunt inacceptabile, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

O femeie a fost depistata in flagrant și a fost reținuta pentru furt calificat dupa ce a dat o spargere la o casa din Campia Turzii. La data de 27 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Investigații...

- Cu putine zile in urma, alti doi oligarhi rusi au fost gasiti morti, dupa ce, inainte, "si-ar fi ucis sotiile si copiii"; sunt ultimii de pe o lista lunga a celor decedati in imprejurari suspecte. In 2017 a fost publicat un raport despre 38 de oligarhi morti sau disparuti in trei ani; mai recent, doar…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a analizat alaturi de 40 de studenți și elevi impactului pandemiei de Covid asupra IMM-urilor din Romania. Constantin Daniel Cadariu a participat, miercuri, la „Școala de excelența in turism și antreprenoriat", care ...