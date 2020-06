INVESTIGAȚIE! Scaune IKEA, făcute din copaci tăiați ilegal Unele dintre cele mai cunoscute produse IKEA, scaunele Ingolf, Henriksdal și scaunul pliant Terje sunt facute din fagi taiați ilegal din una dintre ultimele mari paduri ale Europei, a descoperit o investigație a Channel 4 News. Munții Carpați sunt habitatul vital al unora dintre cele mai rare animale salbatice ale Europei, caminul a mii de urși bruni, dar și al lupilor și linxului eurasiatic. Ei sunt de asemenea și sursa de cherestea de fag pentru gigantul suedez al mobilei IKEA. Compania susține ca e cel mai mare producator de mobila din lemn din lume și este și unul dintre cei mai mari consumatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raul transfrontalier Tisa a iesit din matca, marti seara, in urma unei viituri produse pe teritoriul Ucrainei, iar pe teritoriul romanesc unele gospodarii au fost inundate la Valea Viseului, a precizat purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, anunța AGERPRES."Raul Tisa s-a revarsat.…

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 662 de persoane, dintre care 4 757 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au traversat frontiera cu Romania - 3 078 , iar la granița…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei Executivului, ca Romania va acorda sprijin umanitar Ucrainei pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, o hotarare de guvern in acest sens fiind inclusa pe ordinea de zi. Seful Guvernului a subliniat ca…

- Un parlamentar ucrainean a solicitat șefului Administrației Regionale de stat Transcarpatia sa inițieze crearea unei comisii pentru reconstrucția punctelor de control „Teresva” și „Dilove” la frontiera ucraineano-romana, noteaza Agenția BucPress.Reconstrucția punctelor de control este cruciala pentru…

- "Dupa doi ani in care am desfașurat parteneriate cu restaurantele locale pentru a oferi servicii de livrare de mancare convenabile și de incredere, am luat decizia dificila de a sista serviciile Uber Eats in Romania, incepand de miercuri, 3 iunie. Deși ne pare rau ca Uber Eats nu va mai fi…

- Partidul Ecologist Roman atenționeaza ca proiectul sau cu exportul de busteni a fost adoptat parțial și acuza parlamantarii de servilism fața de grupuri de interese externe.„Ieri s-a facut un pas promitator in legiferarea exportului de paduri. Proiectul legislativ al Partidului Ecologist Roman,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunța ca, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania. Meteorologii au calculat direcția vantului pe baza datelor pentru perioada 14-16 aprilie, determinand ca norul de fum…

- Comemorarea martirilor de la Fantana Alba, sat aflat pe teritoriul Ucrainei de azi, s-a facut miercuri in mod restrans, datorita starii de urgența instaurata in Romania și in țara vecina.De aproape trei decenii, numeroși romani din țara și din Ucraina se intalnesc anual de 1 aprilie in „poiana…