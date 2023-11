Elevii claselor primare vor putea fi organizați intr-o singura formațiune de studiu, in anumite condiții, conform unui proiect de metodologie privind organizarea claselor in regim simultan, document pus in consultare publica de Ministerul Educației. Dupa ce in luna august 2023, ministrul Educației, Ligia Deca, spunea ca „din pacate, inca avem invațamant simultan”, cu prilejul vizitei sale in catunul Salaș, comuna Ulma, Suceava, acum, pe siteul ME a fost pus spre consultare publica un proiect de metodologie privind organizarea claselor in regim simultan. Actuala metodologie nu permite invațamantul…