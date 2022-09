Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a anuntat ca nu le va elibera vize umanitare rusilor care fug din Rusia pentru a evita mobilizarea anuntata de Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, insa Germania a anuntat ca este pregatita sa-i primeasca, relateaza AFP. "Inteleg ca rusii fug din cauza deciziilor tot mai disperate luate…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui sa stabileasca o pozitie comuna asupra cererilor de intrare formulate de cetatenii rusi care fug din tara lor din cauza razboiului din Ucraina, a indicat joi, 22 septembrie, Comisia Europeana, in timp ce Moscova a calificat drept exagerate relatarile despre…

- Biletele de pe piața neagra pentru zborurile de la Moscova la Belgrad au ajuns sa coste aproape 9.000 de euro, susține președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, potrivit Euronews, AFP și Reuters.Vucic a facut aceasta declarație dupa ce mobilizarea rezerviștilor din Rusia, pentru a lupta in razboiul din…

- Uniunea Europeana va trebui sa stabileasca o pozitie comuna asupra cererilor de intrare formulate de rusii care fug din tara dupa decretul de mobilizare parțiala semnat de Vladimir Putin. Cererile trebuie evaluate de la caz la caz, tinand cont de drepturile fundamentale si de legislatia privind procedurile…

- Cu rucsacul in spate, imbracata de drumeție, nu te gandești ca merge la școala. Dar este profesoara de istorie a elevilor din doua școli din sate din județul Giurgiu. Nu are mașina așa ca face naveta cu microbuzul din București la Isvoarele in fiecare zi de școala, din 2018.

- De doua ori mai multe persoane au parasit Rusia in primele șase luni ale acestui an decat in aceeași perioada din 2021, in condițiile in care Moscova s-a confruntat cu izolarea internaționala din cauza invaziei sale in Ucraina, arata datele publicate marți de agenția de stat de statistica Rosstat și…

- Școala Sportiva Specializata de Rezerve Olimpice din orașul Calarași a inițiat o campanie de donații pentru familia lui Catalin Spinu, aflata la limita saraciei. Catalin Spinu a obținut recent titlul suprem European la lupte libere, la categoria de greutate de 62 kilograme, trecind pe rind de sportivi…