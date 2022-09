Stiri pe aceeasi tema

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania viitorului. Chiar daca sistemul de invatamant este intr-o permanenta reforma si problemele se rostogolesc an de an, jurnalistii TVR INFO au gasit profii de 10. Cei care invata Romania - o noua campanie a Stirilor TVR.

- Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Anul scolar 2022…

- A trecut la cele veșnice profesorul, publicistul, istoricul și liderul civic Vasile Stancu, membru marcant al societații civile romanești din Arcul Intracarpatic. S-a nascut la 3 aprilie 1946 la Zarnești, jud. Brașov. Cursurile școlii primare, gimnaziale și liceale le-a urmat la Brașov. A urmat apoi…

- Braga, licoarea din cereale, servita neaparat rece, iti potoleste mai mult decat setea in aceste zile caniculare. Este in primul rand o lecție de istorie spusa de unicul bragagiu din București. Dragoș Bogdan e filolog de profesie, dar de 7 ani a devenit bragagiu.

- La Targu-Mures, o profesoara a adus in fata liceenilor o alta modalitate de a invata limba engleza: prin analizarea discursurilor unor personalitati politice importante, dar, mai ales, prin concursuri de dezbatere.

- Doi barbați, cetateni libanezi, care au incercat sa introduca in tara 80 de piese care fac parte din categoria artefactelor arheologice, au fost depistați de politisti de frontiera din cadrul Aeroportului Henri Coanda – Otopeni. Acțiunea a avut loc pe 20 aprilie, iar Poliția de Frontiera a anunțat-o…

- Rata de promovare a examenului de bacalaureat este 70,6% pentru promotiile inscrise in sesiunea de vara si de 74,6% pentru candidatii din promotia curenta, au informat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui. Potrivit sursei citate, in judetul Vaslui trei elevi au obtinut media 10…

- FOTO| Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor participa la etapa naționala a olimpiadei de dezbateri. FOTO| Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor participa la etapa naționala a olimpiadei de dezbateri. Mai mulți elevi ai Colegiului…