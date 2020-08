Întreţinerea periodică a tâmplăriei Salamander Aceste operatii nu dureaza mult, dar te vor ajuta sa remediezi problemele, sa reduci costurile cu reparatiile si, totodata, sa cresti durata de viata a ferestrelor tale. Spalarea regulata a ferestrelor si a tamplariei Oricat ar fi de performant sistemul de ferestre pe care il utilizezi, curatarea periodica a acestuia este esentiala pentru buna functionare si eficienta sporita. Expertii recomanda sa te ocupi de acest aspect cel putin o data pe luna. Astfel se intretin piesele in miscare libera si, totodata, se elimina murdaria de pe sticla, dar si de pe santuri si caneluri. Inspectarea si ungerea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

