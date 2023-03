Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat și pentru azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta de la ora 9 la 15, la punctul termic 17A. ”Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 3 August 1919, Nistrului, Zlatna, I.D. Suciu,…

- Colterm a anunțat lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana Etapa II”. Ap a e intrerupta…

- Colterm a anunțat defecțiuni la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, care afecteaza azi consumatorii de pe mai multe strazi din Timișoara. Astfel, apa calda și caldura e intrerupta pana la ora 16, la punctele termice 34, 43M, 43A, 44, 46 și la Modul Aquatim. „Vor fi afectați consumatorii…

- Colterm a anunțat pentru azi intreruperea furnizarii caldurii și apei calde pe cateva strazi din Timișoara. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de JOI, 12.01.2023, intre orele 09ºº – 17ºº, sunt planificate lucrari in rețeaua de medie tensiune…

- Colterm a anunțat intreruperea apei calde și caldurii la punctele termice 3Trubadur și 4Trudbadur, pana la ora 14, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. „Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 1 Decembrie 1918, Bv. Eroilor de la Tisa,…

- Colterm și Aquatim au anunțat mai multe avarii astazi care afecteaza consumatorii din Timișoara. Incalzirea și apa calda e intrerupta azi, pana la ora 14, la punctele termice 27, 28 și Modul UVT (Caminul nr. 3) din cauza unor defecțiuni tehnice. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Martir…

- Colterm a anunțat ca „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 23 decembrie 2022, de la ora 9:00 la ora 14:00, la punctele termice 27, 28 și Modul…

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…