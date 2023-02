Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat ca azi, intre orele 9-16, la intersecția strazilor Aurel Popovici și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte. „Lucrarile fac parte din proiectul “Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- Vineri, 3 februarie, intre orele 9-12 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in localitatea Clarii Vii. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in…

- Noi intreruperi in alimentarea cu apa, din cauza unor avarii, anunțate de Aquatim, in Timișoara, dar și in localitați din județul Timiș. Pana la ora 15 apa e intrerupta pentru clienții de pe strazile Tristan Tzara, Calea Ghirodei, Cuvin, Timișoara, precum și pentru cei din Moșnița Noua și Recaș. In…

- Aquatim a anuntat intreruperi in alimentarea cu apa, in Timisoara si in cateva localitati din judetul Timis. Azi, pana la ora 16, la intersecția bulevardului Cetații cu strada Mircea cel Batran se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul ”Reabilitarea liniilor de tramvai…

- Aquatim a anunțat ca maine, 16 ianuarie, intre orele 8-16, se intrerupe apa in Voiteg pentru spalarea rețelei de distribuție. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, joi, 24 noiembrie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Ciacova. Lucrarile de pe strada Popa Șapca, anunțate pentru joi, 24 noiembrie, se amana pe luni, 28 noiembrie, intre orele 8-16. Pe durata intervenției se va opri apa pe strazile Popa Șapca,…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…

- Aquatim a anunțat ca pe 15 noiembrie va efectua lucrari de spalare a rețelei de distribuție a apei in Faget, astfel ca, intre orele 9-13, se va opri apa pe strazile Calea Bichigiului, Ștefan cel Mare, Gheorghe Doja, George Garda, Vasile Alecsandri și Cloșca. Lucrarile de spalare urmaresc sa…