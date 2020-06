Intrerupatoarele nu au fost niciodata mai complexe de atat

Intrerupatoarele pentru lumina au un rol extrem de important in viata noastra, insa dat fiind faptul ca intram atat de des in contact cu ele tindem sa ignoram rolul acestora. Dimineata cand ne trezim devreme si soarele inca nu se arata, unul din primele lucruri pe care le facem este sa aprindem lumina, asadar ziua este practic inceputa cu intrerupatorul, iar seara, inainte de culcare ultimul lucru cu care intram in contact este tot intrerupatorul pentru a stinge lumina. Desigur nu este de contestat nici faptul ca in ultima vreme probabil o mare parte din noi inchide ochii si se trezeste cu telefonul…