Între jolly jokeri şi şcoala de după-amiază RESITA – In unele scoli se lucreaza, iar elevii au fost mutati in alte institutii. Ioan Popa, primarul Resitei, spune ca se va ajunge ca anumite gimnaziale sa aiba cursuri si dupa-amiaza! Cum se impaca mediul scolar cu lucrarile la cladiri? „E o chestiune destul de complexa si vreau sa-i multumesc Madalinei Chiosa (viceprimar), Lilianei Dacica (directorul Directiei de Invatamant a Primariei) si Madalinei Radoi (adjunctul acesteia), pentru modul in care reusesc sa gestioneze aceasta situatie. Ganditi-va ca am avut «Traian Lalescu» la Universitate, i-am dus inapoi. Am adus «Diaconovici-Tietz» in… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

