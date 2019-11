Intrarea in biserica a Maicii Domnului. Sarbatoare mare la ortodocsi. Unde slujesc IPS Teodosie si PS Visarion

Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. In fiecare an, in acesata zi, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- Sfintii Mihail si Gavril sunt sarbatoriti in fiecare an pe 8 noiembrie, de credinciosii ortodocsi si greco-catolici. Sfintii Mihail si Gavril sunt considerati conducatorii cetelor de ingeri si calauzele sufletelor spre Rai. Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul savarseste Sfanta Liturghie in parohia…

- Potrivit calendar ortodox, Sfantul Dumitru se praznuit de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 26 octombrie. Acesta este unul dintre cei mai iubiți sfinți, fapt pt care mulți romani ii poarta numele. Afla ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respecți pe 26 octombrie și ce nu ai voie sa faci in acea…

- Pelerinajul in Israel este o experiența culturala unica cu plimbari in orașe vechi ințesate de edificii de cult și regasiri spirituale in locuri biblice, de care trebuie sa te bucuri cel puțin o data in viața, indiferent de conceptele religioase de care aparții. Se spune ca toate drumurile creștinatații…

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

- In 8 septembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, sarbatoare care mai este cunoscuta si sub numele de Sfanta Maria Mica. Aceasta este considerata a fi prima mare sarbatoare crestina a noului an bisericesc care a inceput la 1 septembrie. Desi Sfanta Scriptura nu are in paginile…

- In 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim…

- CALENDAR ORTODOX. Sarbatoare mare. Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este sarbatorita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an la data de 29 august. Acesta s-a nascut in cetatea Orini, fiu al Elisabetei si al preotului Zaharia.