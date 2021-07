Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi pe stil vechi ii cinstesc pe Sfinții Apostoli Petru si Pavel, doua personaje biblice - simboluri ale credintei si sacrificiului suprem. La Causeni, oamenii au sarbatorit hramul orasului. De dimineata, enoriasii au participat la liturghia divina și s-au rugat pentru sanatatea celor…

- Momarlanii de pe Slationioara, zona rurala a municipiului Petroșani, au petrecut in ziua Sfinților Petru și Pavel. Dis de dimineața, bucatarii s-au apucat sa prepare bucatele tradiționale momarlanești care le-au fost servite mesenilor, nu inainte ca preotul sa sfințeasca preparatele.…

- Aproape 500.000 de romani isi serbeaza onomastica, astazi, la sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Peste 370.000 sunt barbati.Astazi isi sarbatoresc onomastica cei ce se numesc Pavel, Petru, Petre, Petrica, Petrisor, Petronel, Paul, Paula, Petronela, Petruta, Petrita, Paulina, Paulica, Patra,…

- Sfinții Petru și Pavel 29 iunie. Tradiții și superstiții. Ce e interzis sa faci de Sanpetru Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cinstiți impreuna pentru ca au murit in aceeași zi, in timpul prigoanei creștine declanșata de imparatul roman. Ei sunt ocrotitorii celor lipsiți de libertate, de aceea sunt…

- A inceput postul Sfinților Petru și Pavel, numit in popor și Postul Cincizecimii, care dureaza 7 zile. Creștinii respecta obiceiuri și tradiții in tot acest timp, iar postul sfinților Apostoli are o durata diferita, de la an la an. Postul Petru și Pavel 2021 De obicei, acest post ar trebui sa inceapa…

- Epopeea reabilitarii drumurilor comunale din comuna Ramet este departe de a se incheia. Administrația publica locala dorește cu tot dinadinsul ca la incheierea lucrarilor de modernizarea a „Transalpinei Apusene” DJ 107 I principalele drumuri comunale sa fie modernizate pentru a oferi turiștilor condiții…

- Sefa diplomatiei columbiene, Claudia Blum, a demisionat pe fondul protestelor antiguvernamentale din ultimele saptamani din tara sud-americana, dintre care unele au fost insotite de violente, informeaza vineri dpa. Claudia Blum nu a precizat motivul demisiei in mesajul video de anunt difuzat…