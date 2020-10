Orașul Arnhem din Olanda va inlocui 10% din drumurile asfaltate cu spații verzi. Orașul are și alte planuri pentru a lupta cu schimbarile climatice, cum ar fi transformarea cladirile vechi in unele sustenabile energetic. Olanda are un sfert din teritoriu sub nivelul marii și se afla intr-o permanenta adaptare la condițiile de mediu. Guvernanții au provocat primariile marilor orașe sa gaseasca soluții pentru a combate schimbarile climatice, scrie Domus Web.In 2014, orașulArnhem a avut parte de inundații masive, iar in 2019, temperaturileau atins 38 de grade Celsius, total neobișnuit pentru verileolandeze.…