- O fetita in varsta de 12 ani din Botosani a fost transferata la Spitalul Sfanta Maria din Iasi, dupa ce a fost diagnosticata cu obezitate morbida. Copila cantareste 140 de kilograme, iar medicii botosaneni au analizat situatia și au decis sa o transfere la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Sfanta…

- Cursa infernala pe strazile din Iași. O tanara avea sa traiasca niște clipe de coșmar alaturi de un șofer de la Bolt. A incercat sa previna incidentul intr-un mod politicos, insa a fost coborata din mașina in plina strada. Scene de groaza, constituite de un șofer de la Bolt dupa ce a incercat sa faca…

- In dimineata zilei de luni, 5 iunie 2023, s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii, incidentul auto a avut loc pe Podul Metalurgiei. Soferul unui autoturism marca Volkswagen, incepator fiind, cel mai probabil a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat intr-un cap de…

- LA TRIBUNAL… In Saptamana Mare au avut loc in Barlad zece perchezitii, iar la Iasi doua, la traficantii de droguri. Actiunea s-a derulat intr-un dosar instrumentat de DIICOT si SCCO Vaslui. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial…

- In urma cu puțin timp a fost emis un Cod Portocaliu de inundații in județul Iași, valabil pana la ora 24.oo, datorat creșterii debitului in bazinul superior al raului Miletin. Pana la aceasta ora au fost raportate doua gospodarii inundate. Una se afla in comuna Plugari, iar cealalta in municipiul Pașcani.…

- El este agentul de poliție Simireanu Tudor și ieri a fost unul dintre cei care a raspuns apelului la numarul unic de urgența 112 ce anunța ca un barbat și-a dat foc. Agentul a urmat școala de poliție un curs de acordare a primului ajutor, astfel ca agentul a ințeles ce este important și a acordat […]…

- EFECT INTARZIAT… Un angajat al Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui este cercetat penal dupa ce saptamana trecuta, in data de 5 aprilie, a provocat un accident. Șoferul ambulanței tocmai preluase un copil de la Huși, cu misiunea de a-l transporta la o unitate din Iași, insa pe raza localitații Tomești,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier grav in Copou, municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, a fost implicata o motocicleta și pare a fi o autoaccidentare. La fața locului s-au deplasat polițiștii ieșeni care fac masuratori in aceste momente…https://www.bzi.ro/accident-grav-de-motocicleta-in-copou-politistii-sunt-la-fata-locului-exclusiv-foto-video-4681987…