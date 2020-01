Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Pompiliu-Marian Drilea-Marga, candidat la sefia Parchetului General, a afirmat, miercuri, ca lupta anticoruptie va fi o prioritate a mandatului sau daca va fi numit procuror general. Drilea e cunoscut ca fiind unul din partenerii de raliuri ai lui Victor Ponta, fost premier al Romaniei,…

- Procurorul Pompiliu-Marian Drilea-Marga, candidat la sefia Parchetului General, a afirmat, miercuri, ca lupta anticoruptie va fi o prioritate a mandatului sau daca va fi numit procuror general. "Pe componenta in ceea ce priveste lupta anticoruptie, avem Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020,…

- Procurorul Florin-Daniel Casuneanu, candidat la sefia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a afirmat marti, in timpul interviului sustinut la Ministerul Justitiei, ca isi propune consolidarea rolului si imaginii Ministerului Public. "Am stabilit un scop al mandatului…

- Ionel Corbu, prim-procuror la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti si candidat la sefia Parchetului General, a declarat, marti, ca rata achitarilor in dosarele pe care le-a finalizat prin rechizitoriu a fost "zero". "In prima jumatate a carierei mele in acest domeniu, am desfasurat…

- In ultima in care se pot depune candiaturile pentru conducerea parchetelor, procurorul Horatiu Radu a decis sa intre in cursa pentru sefia Parchetului General, conform unor surse judiciare citate de HotNews.ro.

- Gabriela Scutea, procuror la Parchetul Curtii de Apel Brasov si fosta adjuncta a Laurei Kovesi, s-a inscris pentru functia de procuror general al Romaniei. Unul dintre magistratii care a protestat fata de modificarile din Justitiei operate de catre PSD, ea a fost respinsa de Tudorel Toader pentru sefia…

- Ministrul Justiției nu a dezvaluit niciun nume al celor inscriși pentru funcțiile de procuror-șef pentru sefia DIICOT, DNA si Parchetul General. Acesta a declarat luni ca sunt mai ulte candidaturi și ca marți vor fi anunțate numele celor care candideaza pentru toate funcțiile. Pe surse circula informația…

- Astfel, la Sectia a II-a civila sunt programati sa sustina interviuri judecatorii Marian Bratis, de la Curtea de Apel Timisoara, Mariana Nicoleta Nanea Paraschiv, de la Curtea de Apel Alba Iulia, si Carmen Mihaela Negulescu, de la Curtea de Apel Bucuresti. Pentru Sectia penala, sunt asteptati sa sustina…