Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov, Sorin Vasilache, candidat la sefia Parchetului General, sustine ca unul dintre aspectele care ar trebui imbunatatite este cresterea ratei de trimiteri in judecata, deoarece in prezent, in opinia sa, aceasta este "deosebit de scazuta".…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei persoane fizice, pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- # Victima i-a acuzat pe padurar și ai lui ca sunt pe mana cu hoții de lemne Omul de afaceri Marius Fulgeanu a inceput, in urma cu cinci ani, propriul razboi cu mafia lemnului din zona Campulung. De atunci, a postat pe YouTube o serie de filmulețe in care arata cum sunt taiați copaci nemarcați […]

- O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Neamt a fost condamnata la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. La o zi de la pronuntarea sentintei, femeia a fost trimisa in judecata intr-un nou dosar penal, riscand sa fie inchisa.

- Claudia Capitanu, administrator al unei societati comerciale, trimisa in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, pentru evaziune fiscala, a fost condamnata. Tribunalul Constanta a decis condamnarea femeii la patru ani de inchisoare sub supraveghere.…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul Roxanei Wring, fost lider al USR Bucuresti.STIRIPESURSE.RO a publicat in exclusivitate…

- Procurorul șef interimar al DNA, Calin Nistor, a vorbit despre dosarele arzatoare aflate pe rolul instituției și spune despre cazul Barna ca „persoana la care faceți referire nu are calitate in dosar” iar despre Teldrum ca ar putea fi trimis in judecata cel mai tarziu in iarna acestui an.„Ca…