- Soferii isi vor putea deconta daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propria polita RCA in perioada urmatoare, iar Guvernul pregateste, la initiativa ASF, o ordonanta de urgenta in acest sens, a declarat Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, intr-un interviu acordat…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri mentionand…

- ​Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a început sa-și rasplateasca pe final de an cei peste 500 de angajați cu prime de mii de euro, echivalentul înca unui salariu lunar, au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul autoritații. Salariul mediu net de baza în ASF este de 10.000…

- "Atunci când platești o polița RCA te aștepți sa ți se întoarca serviciul când ești în impas și ți se lovește mașina. Ei, de multe ori, oamenii au simțit ca au fost grevați de acest drept și spun acest lucru prin prisma petițiilor primite", a declarat miercuri Nicu…

- Amenzile de circulație ar putea crește de la 1 ianuarie. Guvernul interimar nu are dreptul sa emita ordonanța pentru plafonare. Amanarea formarii unui guvern nou, cu puteri depline, va duce automat la creșterea punctului de amenda de la 145 lei cat este in prezent, la 223 de lei, care reprezinta 10%…

- Șoferii care produc accidente cu vatamari corporale sau decese vor plati cu 40% mai mult pe viitoarele asigurari auto in anul urmator, potrivit unui proiect al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). ASF a publicat in aceasta saptamana un proiect, care prevede numeroase schimbari in legislația…

- Educația financiara este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autoritații de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta invita la responsabilizarea sociala și individuala in materie de risc și beneficii, a declarat Nicu Marcu, președintele ASF, intr-un mesaj prilejuit de deschiderea Conferinței…