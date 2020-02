Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ a achizitionat 150.000 de masti medicale pentru a le distribui calatorilor care circula in mijloacele de transport in comun, cu preponderenta pe liniile care vin si duc la aeroport, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andrei Creci, director general al Societatii…

- Fostul președinte Ion Iliescu a condamnat incidentul produs sambata in Piața Universitații, in urma caruia Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost agresat și huiduit.„In primul rand este de condamnat climatul de confruntare și de violența…

- Directorul general al Companiei Muncipale Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a anunțat, joi, schimbarea mai multor condiții din contractele cu furnizorii, care au stat la baza situației financiare a RADET, respectiv la inregistrarea datoriei istorice de 3,7 miliarde de lei.Directorul general…

- # “SPP ne-a contactat sa facem un papamobil. Ideea a fost a unui general” # “Managementul e ca și gradinaritul, trebuie sa scoți buruienile și sa uzi in fiecare zi” # “In franceza exista un proverb care spune ca maturam scara incepand de sus” # “Nu poți sa-i ceri unui om din echipa sa faca […]

- Directorul general al CFR Marfa, Marinica Voicu, a demisionat din motive personale, a anuntat luni seara compania. "CFR Marfa anunta ca azi, 18 noiembrie 2019, din motive personale, directorul general al societatii si-a inaintat demisia din pozitia detinuta din data de 6 septembrie 2017. In perioada…