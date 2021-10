Stiri pe aceeasi tema

- Postul Warner TV va fi lansat oficial in Romania pe 23 octombrie, luand locul TNT in grila de canale. Warner TV aduce telespectatorilor continut premium, blockbustere si seriale apreciate in intreaga lume, relateaza News.ro. Productii grandioase precum trilogia „Stapanul Inelelor” (”The Lord…

- Prețul la rapița bate record dupa record, pe fondul cererii crescute și a scumpirii biocarburanților. Pe piața europeana, cursul la rapița s-a majorat spre sfarșitul lunii septembrie pana la 640 de euro pe tona, nivel nemaiintalnit pana acum, existand toate șansele se se mențina pe acest trend. De altfel,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a confirmat sambata ca autoritatile din Mali au abordat o companie militara privata din Rusia, contrar reactiei guvernului de la Bamako de saptamana trecuta, care a respins acest zvon, transmite dpa preluat de agerpres. "Au contactat o companie militara privata…

- Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta este cea mai mare sarbatoare regala din istoria moderna și va avea loc in mai 2022. Sunt aduși 500 de cai si 1.000 de dansatori si muzicieni. Pentru a reflecta diversitatea Regatului Unit, vor fi pectacole din Oman pana in Norvegia. Va fi cea mai mare sarbatoare…

- Organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco, cel mai vechi Grand Prix din Marele Circ, alaturi de Marea Britanie, Italia si Franta, renunta la o traditie istorica, ziua libera de vineri, informeaza BBC.Vinerea nu va mai fi libera la MonacoDin 2022, Marele Premiu de la Monte…

- Carlos ''Sacalul'', militantul de stanga autor al mai multor atacuri pe glob in anii 1970 si 1980, a solicitat miercuri reducerea pedepsei de inchisoare pe viata pe care a primit-o in Franta pentru un atentat cu grenada intr-un magazin din Paris, in 1974, transmit AFP si dpa. Ilich Ramirez…

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a decis - este…