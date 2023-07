Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Hagi, despre meciul cu Poli Iasi: E o echipa care nu refuza jocul-Are un antrenor bun, cu experienta foarte mare 16:01 0 Razvan Began s-a despartit de FC Botosani, club cu care a semnat in aceasta vara 15:28 12 Inot: Suedeza Sarah Sjoestroem, aur si record mondial la CM de la Fukuoka 15:18…

- CITESTE SI FOTE, atletism: Aur, cu record al competitiei, pentru stafeta feminina a Romaniei 16:01 0 Razvan Began s-a despartit de FC Botosani, club cu care a semnat in aceasta vara 15:28 12 Inot: Suedeza Sarah Sjoestroem, aur si record mondial la CM de la Fukuoka 15:18 11 Jurgen Klopp vrea un an de…

- Petre Min, coordonator al Comisiei Naționale pentru Controlul Activitaților Nucleare, CNCAN, a explicat ce s-ar intampla in cazul unui eveniment nuclear la Centrala Nucleara de la Zaporojie. Noi suntem in contact permanent cu Agenția Internaționala pentru Energie Atomica și, practic, validam orice informație…

- Potrivit legii, salariile preoților sunt calculate pe baza salariilor profesorilor Sursa articolului: Ce salarii au preotii in Romania. Suma pe care o primește un arhiepiscop Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Clericii Bisericii Ortodoxe Romane și profesorii au cateva lucruri in comun. Primul ar fi ca amandoua categoriile sunt pastori de suflete, unii spiritual, ceilalți educațional. Și mai au ceva in comun, și anume legea in baza careia se majoreaza salariile, iar greva profesorilor din 22 mai a.c., precum…

- Nici macar clerul nu este imun in fata crizei costului vietii din Marea Britanie, care i-a fortat pe preotii bisericii anglicane sa solicite in mod oficial o majorare salariala, pentru prima data in istoria de aproape 500 de ani a Church of England, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- In urma cutremurelor din județul Gorj, 25 de biserici ortodoxe, noua facand parte din categoria monumentelor istorice, au probleme la structura de rezistența. Unele dintre acestea au fost inchise de autoritațile de protecție civila. IP Irineu, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, a inaintat…

- Mai multe nemulțumiri s-au iscat in ultima vreme legate de faptul ca preoții romani care slujesc impreunpa cu preoți din Rusia sau au comunicare cu aceștia sunt etichetați ca rusofili. ”Domnul Baconski a scris pe Facebook ca in „Ziarul Lumina” sau pe Basilica, la articolul parintelui Ionița, exista…