Stiri pe aceeasi tema

- „A fost odata, a fost ca niciodata” la Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia un spectacol ca o acadea. Ba nu, ca o vata de zahar. Sau poate ca o inghețata, un tort… Adica un spectacol pe care il traiești cu toate simțurile: il vezi, il auzi, il poți pipai, il miroși… ca sa ajungi la gust și…

- Facebook aduce sistemul AMBER Alert in Romania printr-un parteneriat cu Politia Romana. Programul ajuta la localizarea copiilor disparuti trimitand alerte utilizatorilor aplicatiei din zona disparitiei.

- Facebook aduce sistemul AMBER Alert in Romania printr-un parteneriat cu Politia Romana. Programul ajuta la localizarea copiilor disparuti trimitand alerte utilizatorilor aplicatiei din zona disparitiei.

- Facebook aduce sistemul AMBER Alert in Romania printr-un parteneriat cu Politia Romana. Programul ajuta la localizarea copiilor disparuti trimitand alerte utilizatorilor aplicatiei din zona disparitiei.

- 2020 va ramane in istorie drept anul care a schimbat definitiv nu doar modul in care traim și interacționam cu ceilalți, ci și pe cel in care muncim. In ciuda masurilor necesare de sprijin care au fost adoptate pentru a-și continua activitatea, mai...

- – Domnule doctor, acest interviu va fi publicat mai intai in AMPRESS, agenție de presa cu prestigiu, inființata și condusa de poetul Lucian Avramescu in 1991, prima agenție cu capital privat inființata dupa 89, apoi se va regasi intr-o carte la care lucrez, ”Oameni pe care ii știm, dar nu-i cunoaștem”…

- Tony Hall, care coordona redactia de stiri a grupului BBC in perioada celebrului interviu cu printesa Diana din 1995, a demisionat sambata din functia de presedinte al muzeului londonez National Gallery,.

- Liderul PNL Ludovic Orban vine in ajutorul noului director interimar al TVR, Ramona Saseanu, dupa ce presa a dezvaluit ca, in trecut, aceasta a realizat un interviu televizat cu o persoana care se recomanda "vrajitoarea Elena, tamaduitoare sau clarvazatoa