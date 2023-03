Stiri pe aceeasi tema

- Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L Caragiale” din București a declarat ca a semnalat de mai multe ori, inclusiv Poliției, ca unii elevi consuma droguri. Ea a precizat ca a intampinat probleme, parinții avand reacții „violente și agresive”, fiind chiar amenințata ca va fi data in judecata.…

- Andreia Bodea, directorul Colegiului National Ion Luca Caragiale a declarat, marti, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca consumatori de substante interzise in randul elevilor exista in toate scolile si liceele din Bucuresti si isi asuma aceasta afirmatie.Ea a mai spus ca interactiunea…

- In dosarul privind traficul de droguri in licee din Bucuresti , procurorii DIICOT au retinut, pentru 24 de ore, sapte inculpati si au luat masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de alti sase. In urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite diferite cantitați de canabis, cocaina și…

- Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L Caragiale” din București, a declarat marți, 21 martie, la Euronews , ca a semnalat de mai multe ori poliției, dar și parinților, ca unii elevi consuma droguri, atunci cand instituția de invațamant a luat la cunoștința. Parinții au avut insa reacții…

- Autoritațile au efectuat luni dimineața, 20 martie, 23 de percheziții domiciliare in București intr-un dosar cu acuzații de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Sunt vizate persoane care…

- Aproximativ 19.000 de case si apartamente ar putea fi livrate, in 2023, in Bucuresti si in imprejurimi, cu 11% sub oferta din 2022, iar circa o treime va fi atrasa in zona de nord a orasului, reiese din raportul de piata "Romania Residential Market Genome", realizat de o companie de consultanta imobiliara.Oferta…

- USR l-a chemat la Comisia pentru mediu din Senat pe șeful Garzii de Mediu, Aurelian Paduraru (PNL), pentru a da explicații pe tema poluarii excesive a aerului din București și Ilfov. Acesta a transmis in timpul discuțiilor ca a fost numit politic, potrivit comunicatului USR, confirmat de Paduraru pentru…

- Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai indragiți actori din Romania, implinește astazi, 10 februarie, onorabila varsta de 90 de ani. Actorul s-a nascut la București pe data de 10 februarie 1933, iar in 1956 a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din Capitala. Cu…