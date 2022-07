Intervențiile la rețeaua electrică, fără întreruperea alimentării consumatorilor De acum incolo, clienții companiei Delgaz Grid nu vor mai fi afectați de lucrarile efectuate la rețeaua de energie electrica. Și asta ca urmare implementarii unei tehnologii moderne – LST – la executarea lucrarilor la rețeaua electrica, prin care se va inlatura varianta intreruperii alimentarii consumatorilor. Astfel, deja, la Roman, o prima serie de electricieni […] Articolul Intervențiile la rețeaua electrica, fara intreruperea alimentarii consumatorilor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, pompierii bacauani ai fost solicitați sa intervina in localitatea Nicolae Balcescu (varianta ocolitoare spre Roman), in urma producerii unui accident rutier. La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala cu apa și spuma, un echipaj SMURD și doua ambulanțe SAJ. Intervenția…

- Ieri, 16 iunie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Giurgiu și Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacau și Giurgiu, au efectuat 27 percheziții domiciliare in judetele Prahova, Dambovita si Braila și in municipiile Bacau, Piatra Neamț și Roman, precum si in 10 penitenciare,…

- Pentru ca primaria din Itești nu ar fi achitat o factura mai veche, de prin 2018, furnizorul de energie a sistat alimentarea comunei. Primarul este de negasit, și de autoritațile județene, și de angajații primariei. Nici localnicii nu au avut cui sa se planga. Prefectul a trimis in teren corpul de control…

- Investiții record de 143 milioane euro pentru modernizarea rețelelor de distribuție. O spun oficialii companiei de distribuție a gazelor naturale, o parte din acești bani fiind alocați și pentru județul Maramureș și modernizarea rețelelor de aici. In linii mari, pentru 2022 se are in vedere pe partea…

- Cred ca nu este roman care sa nu resimta acut avalanșa prețurilor crescute pana aproape de refuz. Și cel care, sa zicem, are bani cu mult peste medie, tot se simte macar zgalțait de scumpirile continue, la absolut tot. Macar ca de banii aia nu-și mai ia doua sticle de șampanie, ci un sfert dintr-una.…

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea si digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…

- M-am lamurit repede și cu serialele și filmele de pe Netflix, mediocre și submediocre, facute dupa rețete, tipare rasștiute, cu aceleași subiecte intoarse pe toate parțile, așa ca revad, uneori, filme mai vechi, dar bune, valabile oricand. Zilele trecute am dat peste „Toti oamenii regelui”, o ecranizare…

- Intreruperea brusca a curentului electric reprezinta o problema care ar putea sa dauneze atat rețelei electrice, cat și dispozitivelor pe care le ai in locuința. O pana de curent poate avea loc zonal, iar, pentru cateva ore, exista posibilitatea sa nu iți poți duce pana la capat activitațile pe care…