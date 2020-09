Intervenții ale salvamontiștilor din Zărnești (FOTO) Chiar daca a venit oficial toamna si numarul de turiști teoretic scade pe zi ce trece, formația Salvamont Zarnesti a fost solicitata in acest inceput de toamna in doua cazuri. In prima situație a fost vorba despre recuperarea unor adolescenți din abruptul vestic al masivului Piatra Craiului, care au ales un traseu prea solicitant pentru pregatirea lor și unde deshidratarea si-a spus cuvantul. Al doilea caz se refera la o alunecare a unui turist in Valea Vladusca. Acesta a suferit o fractura a membrului superior stang. Recomandarile salvamontiștilor sunt aceleași ca intotdeauna … atentie, prudenta,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020 continua astazi cu proba obligatorie a profilului: absolvenții liceelor cu profil real susțin examenul la Matematica, iar cei de la uman dau proba la Istorie. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele de examen. Toate salile de examen au…

- Operatiune de salvare extrem de dificila in Piatra Craiului, pentru recuperarea unor persoane care au ramas blocate, in coborare, pe o stanca. Salvamontiștii și jandarmii montani zarneșteni au avut parte de o intervenție dificila, duminica seara. Echipele de salvatori au fost solicitate sa intervina…

- Ministerul Educației are in vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor, la toamna. Ministrul Monica Anisie a declarat marți ca o decizie finala ar urma sa fie luata cat mai repede, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații. Anisie susține ca revenirea la școala, in salile de clasa, trebuie sa se…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat la Digi24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat la Digi24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- bull; Echipajele ISU Dobrogea Constanta au avut 16 interventii in aceasta luna in cazuri de inec De la inceputul lunii iulie si pana in prezent, echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au avut nu mai putin de 16 de interventii pe plajele…

- Deschiderea gradinițelor și a creșelor a venit ca urmare a presiunii din partea comunitații de afaceri care incearca sa dea drumul la motoare, iar angajații trebuie sa aiba cu cine sa iși lase micuții. Insa, Guvernul a ales sa arunce aceasta responsabilitate in curțile primariilor, fara prea multe explicații.…

- In intervalul 5-8 iunie Inspectoratul nostru a gestionat un numar de 12 intervenții pentru indepartarea urșilor și 4 pentru indepartarea mistreților*, ca urmare a apelurilor primite prin SNUAU 112. La aceste misiuni au participat 53 de jandarmi. Zonele vizate au fost: Brașov (zona Lacului Noua) – 4…