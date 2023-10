Interventie de urgenta in Timisoara! Un barbat ameninta ca se arunca de pe bloc La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 18:43, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 35 de ani, ameninta ca se arunca de pe acoperisul unui bloc cu 4 etaje, situat pe Calea Circumvalatiunii din Timisoara.La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 18:43, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 35 de ani, ameninta ca se arunca de pe acoperisul unui bloc cu 4 etaje, situat pe Calea C ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

