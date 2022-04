Intervenție de transplant tisular, la Spitalul Militar Timișoara O intervenție de transplant tisular a avut loc la Spitalul Militar „Dr. Victor Popescu” Timișoara, anunța, vineri, Agenția Naționala de Transplant (ANT). In cazul transplantului musculoscheletal se ofera pacientului șansa unei mai bune calitați a vieții prin refacerea funcțiilor locomotorii. Prin transplant se ofera șansa la viața unor pacienți aflați in situații medicale complexe sau […] Articolul Intervenție de transplant tisular, la Spitalul Militar Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

