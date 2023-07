Interventie de salvare pe Marea Neagra in apropiere de Mangalia! Intervine o nava a ARSVOM

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii ARSVOM au fost solicitati seara treciuta sa intervina in ajutorul unei persoane aflate in largul Marii Negre.Potrivit reprezentantilor ARSVOM, ieri, la ora 21:18, MRCC Constanta a alertat ARSVOM, pentru salvarea si recuperarea unei persoane aflate in largul Marii Negre.Din primele informatii…

- Interventie de urgenta duminica, 04 iunie Nava Sar Phoenix din cadrul Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a intervenit pentru preluarea unui marinar bucatar ce suferea de bronsita cronica, de pe nava Saffet Aga pavilion Turcia ., au transmis reprezentantii ARSVOM. Nava se afla…

- O ambarcatiune in care se afla aproximativ 50 de migranti a fost identificata pe Marea Neagra, la aproximativ 20 mile marine travers de Tuzla. Din primele informatii la bodul navei se afla 47 de persoane, printre care 5 femei si 4 copii. In zona a fost trimisa o nava care va prelua ambarcatiunea ce…

- Interventie de urgenta in jurul orei 09.55, duminica, 21 mai Nava Sar Phoenix din cadrul Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a intervenit pentru preluarea unui bolnav de pe nava Gerda S., au transmis reprezentantii ARSVOM. Misiunea a fost finalizata in jurul orei 11.00, mai transmite…

- Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp in apropiere de Biserica Sarbeasca, pe strada Putnei. „Detașamentul de Pompieri Arad intervine pentru stingerea unui incendiu la o casa in municipiul Arad, pe strada Putnei. Incendiu se manifesta in interiorul locuinței și la acoperiș. Se intervine cu 2 autospeciale…

- Ambarcațiunea a fost luata de valuri și dusa in larg dupa ce panzele s-au rupt din cauza rafalelor de vant. Alerta a fost data de oamenii dintr-o alta ambarcațiunea care au incercat sa intervina, dar fara succes. Cei trei au sunat la 112, iar in zona a fost trimisa o nava de aparține Agentiei Romane…

- ARSVOM au fost solicitati sa intervina, seara trecuta pe Marea Neagra in zona Vama Veche pentru remorcarea unui velier aflat in deriva.Potrivit reprezentantilor ARSVOM, solicitarea a venit prin intermediul MRCC, la ora 17.40.Din primele informatii velierul se numeste Vanare de vant, si era in deriva,…

