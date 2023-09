Intervenţíe a pompierilor din ­Vălenii de Munte pentru stingerea unui incendiu în comuna Poseşti • O femeie a suferit un atac de panica Pompierii militari din cadrul Detașamentului Valenii de Munte au intervenit , ieri dimineața, pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodarie din comuna Posești, sat Nucșoara. „La fața locului – au precizat reprezentantii ISU Prahova – s-au deplasat doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și o autospeciala de prima intervenție și comanda. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau la nivelul unui grajd și al unor anexe gospodarești, cu ardere generalizata, pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrati, cu posibilitatea de propagare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

