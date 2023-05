Intervenție a pompierilor din Câmpeni și a SVSU Lupșa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie de lemne din localitatea Geamăna Un incendiu la o magazie de lemne a izbucnit in cursul serii de vineri, 26 mai 2023, in satul Geamana, din comuna Lupșa. „Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Lupșa intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in sat Geamana, comuna Lupșa. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la […] The post Intervenție a pompierilor din Campeni și a SVSU Lupșa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie de lemne din localitatea Geamana first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

