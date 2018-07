Cei doi presedinti au discutat luni in privat, in capitala finlandeza, timp de doua ore. Numai cei doi interpreti au fost prezenti, iar democratii considera ca femeia care i-a tradus lui Trump declaratiile lui Putin - si care ar fi luat notite - ar putea sa detina informatii cruciale despre ceea ce si-au spus cei doi.



”Vrem ca interpreta sa vina in fata Comisiei. Vrem sa vedem notitele”, a declarat pentru MSNBC senatorul democrat Bob Menendez, membru al Comisiei Afacerilor Externe. ”Vom angaja eforturi enorme pentru a incerca sa aflam ce s-a intamplat”, a adaugat el, potrivit news.ro.…