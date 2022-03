Stiri pe aceeasi tema

- OSCE susține in continuare rezolvarea conflictului transnistrean pe cale democratica, cu respectarea suveranitații și integritații teritoriale a Republicii Moldova și acordarea unui statut special Tiraspolului.Declarația a fost facuta de președintele in exercițiu al Organizației pentru Securitate…

- Polonia ofera Republicii Moldova 20 de milioane de euro pentru a gestiona criza refugiaților și impactul razboiului din Ucraina. Anunțul a fost facut de președintele Poloniei Andrzej Duda, care efectueaza astazi o vizita la Chișinau, transmite replicamedia.md. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge miercuri, 16 martie, in Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde va fi așteptat de președintele Maia Sandu, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Moldova are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a laudat duminica pe moldoveni, dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru ca au primit refugiati din Ucraina. La randul sau, președintele Moldovei, a spus ca țara sa are nevoie de sprijin financiar pentru gestionarea refugiaților.…

- Republica Moldova va gazdui, in urmatoarele zile, mai multe vizite oficiale – Secretarul General al OSCE, Helga Schmid, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de Securitate, Josep Borrell Fontelles, și Comisarul European pentru vecinatate și extindere, Oliver Varhelyi.…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Tarom suspenda zborurile catre Chișinau! Moldova și-a inchis spațiul aerian. Compania aeriana Tarom a anunțat intr-un comunicat oficial ca, incepand de azi, nu mai zboara la Chișinau. Este posibil ca reluarea curselor sa se faca dupa 4 martie, dar acest lucru depinde de evoluția ulterioara a conflictului…